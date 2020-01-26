حقوق الانسان تطالب وزارتي النفط والمهجرين بتوفير مواد التدفئة للمخيمات

2020/01/26 | 11:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد، وزارتي النفط والمهجرين توفير متطلبات التدفئة للنازحين في المخيمات.وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان، ان "النازحين في المخيمات يعيشون كارثةإنسانية وهنالك خطر يهدد حياتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة والأمطار بشكل حاد وعدم وجود متطلبات التدفئة في الخيم التي يقطنوها".وأضاف الغراوي ان "اغلب الاطفال النازحين وكبار السن تعرضو الى أمراض عديدة بسبب موجات البرد وخصوصا في المخيمات التي تكون بين الجبال او في أطراف البادية".وتابع ان "كافة المخيمات تعاني من نقص المواد الغذائية والصحية ومواد التدفئة وقدم المخيمات وتوقف اغلب المساعدات الدولية والوطنية وعدم قدرة العديد من النازحين للعودة الى ديارهم مما زاد في معاناتهم الانسانية".

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