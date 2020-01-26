2020/01/26 | 11:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال ‏‏نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الأحد، إن تحالفا سياسيا فعّالا يعمل على ترشيح شخصية ضعيفة لرئاسة الوزراء.وقال الأعرجي في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "تحالفٌ سياسيٌّ فعّال يعمل على ترشيح شخصية ضعيفة لا تتمتع بمقبولية حتى لا تُمنح لحكومته الثقة في البرلمان".وأضاف أن "هذه الخطوة ستؤدي للإبقاء على الحكومة الحالية بحجة تطبيق الدستور ومبدأ الديمقراطية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: تحالف سياسي فعال يعمل على تقديم مرشح غير مقبول ليرفضه البرلمان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: تحالف سياسي فعال يعمل على تقديم مرشح غير مقبول ليرفضه البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).