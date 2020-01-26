فلاح أمين الرهيمي - تمتمات في لحظات الحزن (قطعة نثرية)

2020/01/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي نحن الذين ألقت بنا الأقدار على ضفافك يا عراق ..أيام كنا نبصر الدنيا على حلم الحياة أزهارك البيضاء لم تعرف مناديل الوداع عبر فضاءات السنين أشرق نجم وغابواختفى البلبل من على أغصان الأشجارفأدخلت دمعة الحزن للفؤاد فصار مزار للعذاب والبكاءالدروب أغلقت أبوابهاوالمناديل ابتلت بالدموع الحزينةفي ممر حياتي جف الماء وتساقطت الأوراقولساني الصامت يهمس وحيداًوذكريات حيات......

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