#ميثم الجنابي - شخصيات الخوارج الكبرى(2)


#ميثم الجنابي - شخصيات الخوارج الكبرى(2)
2020/01/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ميثم_الجنابي مرداس بن جدير: مهمة الإخلاص الدائمإن الشخصيات الكبرى مجهولة! وذلك لأن حياتها بسيطة شأن الحقيقة.

وليس مصادفة ألا يبقي التاريخ الملموس عن مرداس بن جدير سوى معلومات وتقييم يمكن حصره بعبارات وجيزة وهي: مرداس بن جدير ويكنى بأبي بلال، وانه "كان عابدا مجتهدا عظيم القدر" .

وتحتوي هذه العبارة المكثفة في أعماقها على عظمة القدر التاريخي في شخصيته، وعظم قدرته الفردية والحياتية التي جعلت عمران ابن ......

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