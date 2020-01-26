ميثم الجنابي - شخصيات الخوارج الكبرى(2)

2020/01/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي مرداس بن جدير: مهمة الإخلاص الدائمإن الشخصيات الكبرى مجهولة! وذلك لأن حياتها بسيطة شأن الحقيقة.وليس مصادفة ألا يبقي التاريخ الملموس عن مرداس بن جدير سوى معلومات وتقييم يمكن حصره بعبارات وجيزة وهي: مرداس بن جدير ويكنى بأبي بلال، وانه "كان عابدا مجتهدا عظيم القدر" .وتحتوي هذه العبارة المكثفة في أعماقها على عظمة القدر التاريخي في شخصيته، وعظم قدرته الفردية والحياتية التي جعلت عمران ابن ......

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