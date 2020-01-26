فاطمة ناعوت - أوسكار فاروق حسني

2020/01/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت تأملوا هذا المشهد الفريد: فنانٌ "تشكيليٌّ" عالميٌّ يمسك يد فنانة "موسيقية" عالمية ويرتقيان معًا خشبة المسرح على شرف الفن والجمال.ذلك المشهدُ الحيّ كان اللوحةَ الأجمل في جاليري مركز الجزيرة للفنون.الفنان التشكيلي كان وزيرًا سابقًا له منجزٌ وطنيٌّ مشهود في مجال الثقافة والفنون.والفنانة الموسيقية وزيرة حالية لها دورٌ وطني مشهود في النهوض بالمجتمع ثقافيًّا وفنيًّا.تلك كانت لوحة المفتتح التي خلّدت ......

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