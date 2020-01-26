2020/01/26 | 11:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن استمرار اعمال الصيانة الخاصة بمجسر ساحة بيروت وعلى مدار الساعة وتحديداً الجانب المتوجه من حي المهندسين باتجاه تقاطع الصخرة.ملاكات الامانة انجزت رفع الطبقة الايبوكسية وقشط مقتربات المجسر وباشرت باعمال تخشين السطح وفرش الطبقة الايبوكسية الجديدة ومن ثم الاكساء للجانب المذكور ( وسيتم فتح الطريق امام حركة السير والمرور مطلع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تصدر بيانا بشأن اعمال صيانة مجسر ساحة بيروت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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