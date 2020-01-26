الجمارك: اتلاف ارسالية تقاوي بطاطا مخالفة للضوابط بجمرك طريبيل الحدودي

2020/01/26 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، اتلاف ارسالية تقاوي بطاطا مخالفة للضوابط بجمرك طريبيل الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن ” مفارزها تمكنت من اتلاف ارسالية تقاوي بطاطا مخالفة لضوابط الاستيراد حسب ما جاء بكتاب شعبة الحجر الزراعي في مركز جمرك طريبيل الحدودي”.واضافت، ان “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة […]

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