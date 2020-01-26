هيأة المنافذ : إحالة 6 مسافرين باكستانيين للقضاء في مطار النجف

2020/01/26 | 12:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، إحالة ستة مسافرين باكستانيين للقضاء بحوزتهم سمات المغادرة مزورة في منفذ مطار النجف الأشرف.وقالت في بيان، انه" بعد تدقيق الجوازات في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن "سمة المغادرة مزورة".واضافت، انه" تم إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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