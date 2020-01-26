مرور ذي قار تدعو عوائل الشهداء إلى مراجعتها لاكمال معاملاتهم

2020/01/26 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار دعت مديرية مرور ذي قار، اليوم الاحد، عوائل الشهداء الذين لديهم مراجعات في مديرية المرور لغرض انجاز المعاملات التي تخص ابنائهم الشهداء الى مراجعة المديرية لانجازها.وقال العميد فاضل عبد العباس، إنه “تم تشكيل كادر متخصص في مرور محافظة ذي قار من اجل استقبال معاملات ذوي الشهداء وانجازها باسرع وقت ممكن”.[…]

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