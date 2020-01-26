الامن الوطني ينقل الملف الامني لست محافظات الى وزارة الداخلية

2020/01/26 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الأمن الوطني نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب الى وزارة الداخلية.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن “مجلس الأمن الوطني اتخذ قراراً في جلسته الأخيرة بنقل الملف الامني لقيادة الشرطة وزارة الداخلية في المحافظات التي لايوجد فيها مقر للعمليات”.وأضاف أن “القرار شمل محافظات (بابل […]

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