الجمعيات الفلاحية تطالب عبر “العهد نيوز” بإيجاد منافذ تسويقية للتمور في كربلاء

2020/01/26 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة وليد حمد الكَريطي، وزارة الزراعة، والجهات ذات الشأن بالعملية الزراعية أن يجدوا منافذ تسويقية لمحصول التمور الذي سجل مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإنتاج كما أعلنته مديرية زراعة كربلاء المقدسة.وذكر الكَريطي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، انه “لا يخفى على الجميع إن محافظة […]

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