2020/01/26 | 12:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الثقافية والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الاحد، دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات الوزارة بتنفيذ تماثيل نصفية للمبدعين العراقيين.وقال الحمداني في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “وجه دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات الوزارة بتنفيذ تماثيل نصفية للمبدعين العراقيين عريان السيد خلف ابرز شعراء العامية العراقية ولميعة عباس عمارة شاعرة العراق الكبيرة ونزيهة الدليمي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة يوجه بتنفيذ تماثيل برونزية لخمسة مبدعين عراقيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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