بالصور.. وصول الطلبة إلى ساحة التحرير للوقوف إلى جانب المعتصمين فيها

2020/01/26 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر أمني من محافظة كركوك، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، عن وصول قوة أميركية قادمة من أربيل إلى المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "قوة أميركية جاءت من محافظة أربيل باتجاه السليمانية ومن ثم توجهت إلى

بغداد اليوم- المثنى

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الأحد (26 كانون الثاني 2020) بأن ساحة اعتصام في المثنى شهدت توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال مراسلنا، إن "أعداد كبيرة من المتظاهرين توافدوا إلى ساحة (الاحتفالات)، و

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