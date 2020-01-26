إدارة الجوية: آلية الدوري لا تلبي طموح الأندية الجماهيرية

2020/01/26 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي وليد الزيدي أن الآلية الجديدة للدوري الممتاز والتي تم وضعها في اجتماع الهيأة العامة لاتحاد كرة القدم لا تلبي طموح الأندية وخاصة الجماهيرية منها.

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