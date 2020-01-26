2020/01/26 | 12:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى الاتحاد العراقي الاولمبي لكرة القدم، دعوة للمشاركة في بطولة غرب اسيا 2020.وقال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى , ان ” منتخبنا الاولمبي يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة غرب اسيا تحت 23 عاماً”.واوضح ان “البطولة ستقام خلال شهر حزيران من هذا العام في العاصمة اللبنانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتلقى دعوة للمشاركة في غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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