فيديو.. الامن يطلق الرصاص الحي على محتجين جنوبي العراق

2020/01/26 | 12:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فتحت قوات امنية النار على محتجين في وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق.يأتي هذا بعد اصابة العشرات من المتظاهرين الاحد، اثر تجدد المصادمات مع قوات امنية في الناصرية، بعد يوم شهد مقتل 3 واصابة 15 من المحتجين في المحافظة الجنوبية.وافاد ناشطون لشفق نيوز، بنقل عشرات المصابين جراء القنابل الدخانية والصوتية إلى المفرزة الطبية في ساحة الحبوبي نتيجة المصادمات بين القوات الآمنية والمتظاهرين بالقرب من الساحة".وكانت الصدامات وقعت امس بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين في عملية إعادة فتح الطريق الدولي السريع الذي يربط محافظات جنوب العراق.

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