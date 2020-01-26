العراق.. ثورة العشرين الثانية

2020/01/26 | 12:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر العراقيون التظاهرة المليونية التي خرجت الجمعة الماضية ضد التواجد الاميركي في العراق، ثورة ثانية بعد الثورة التي اخرجت الاحلال البريطاني من العر...

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