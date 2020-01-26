حقوق الانسان : كارثة إنسانية تهدد حياة النازحين لعدم وجود متطلبات التدفئة

2020/01/26 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، وزارتي النفط والمهجرين توفير متطلبات التدفئة للنازحين في المخيمات.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان “النازحين في المخيمات يعيشون كارثة إنسانية وهنالك خطر يهدد حياتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة والأمطار بشكل حاد وعدم وجود متطلبات التدفئة في […]

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