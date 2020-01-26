المنافذ: احالة 6 مسافرين باكستانيين للقضاء بحوزتهم سمات مغادرة مزورة

2020/01/26 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكدت هيئة المنافذ الحدودية، إحالة ستة مسافرين باكستانيين للقضاء بحوزتهم سمات المغادرة مزورة في منفذ مطار النجف الأشرف.واضافت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، بعد تدقيق الجوازات في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن “سمة المغادرة مزورة”.وبينت أنه “تم إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف […]

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