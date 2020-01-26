محلل سياسي يرصد مواقف وتحولات أبرز الزعامات والقوى السياسية بعد “انتفاضة تشرين”

2020/01/26 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر المحلل السياسي احسان الشمري، قائمة بأبرز التحولات في موقف زعماء وقوى سياسية بارزة منذ انطلاق تظاهرات تشرين.وقال الشمري في تغريدة رصدتها “يس عراق”: حول المواقف أيديولوجيا بعد انتفاضة تشرين الاول: العبادي: من الوسط الى اقصى اليسار.علاوي: من وسط اليمين الى وسط اليسار.الصدر: من اقصى اليسار الى اقصى اليمين.[…]

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