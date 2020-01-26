بعد تجميده.. “الناصري” يخلَع عِمامته ويرِدُّ على الصّدر: «استَعجِلوا في تَصفيَتي»

2020/01/26 | 12:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق على ما يبدو أن تداعيات التظاهرة التي خرَجَ بها أتباع #التيار_الصدري، واشترَكَت فيها #الفصائل_المسلّحة، الجمعة المُنصرمة بطلب من #مقتدى_الصدر رفضاً منه لما وصفه بـ «الاحتلال الأميركي»، قد […]

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