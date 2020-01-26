العراقيون يستعيدون ثورة العشرين في نسختها الثانية بزحف مليوني يحجب ضوء الشمس

2020/01/26 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق هي تظاهرة مليونية بصوت ومطلب واحد، وحدت الصفوف ورفعت الكلمة، وزادت من عزم ابناء العراق الاشراف في مواجهة القوى الاجنبية في الاراضي العراقية وبالاخص القوات الامريكية وقواعدها العسكرية، التي ملزمة بالخروج الان بعد موقف البرلمان وكلمة الشعب، الامر الذي خلق رعباً لدى السفارة الامريكية في بغداد.ونظمت فصائل المقاومة مظاهرة مليونية […]

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