نائب: زحف جماهيري لاختيار حكومة وطنية لا تساهم بها احزاب الفساد والتبعية

2020/01/26 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … علق عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، على الزحف الجماهيري الكبير الذي خرج اليوم منتفضاً وبشكل طوعي للتظاهر ضد الفساد.وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد : “عندما تخرج جموع العراقيين من الطلبة والمثقفين الشباب طواعياً منددّين بالاعتداءات على المتظاهرين ورافضين للتدخل الأجنبي في صناعة […]

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