القبض على 5 مسافرين باكستانيين بحوزتهم (فيز) مزورة في مطار النجف

2020/01/26 | 12:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، القاء القبض على خمسة باكستانيين بحوزتهم سمات مغادرة مزورة في مطار النجف الدولي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تمت إحالة خمسة مسافرين باكستانيين للقضاء بحوزتهم سمات مغادرة مزورة في منفذ مطار النجف".

وبينت انه "بعد تدقيق الجوازات في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن سمة المغادرة مزورة".

وأكدت انه "تم إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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