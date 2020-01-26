ائتلاف النصر: المصالح الضيقة للكتل السياسية تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة

2020/01/26 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد ائتلاف النصر انتقاده للكتل السياسية بسبب تغليب مصالحها الحزبية على المصلحة العامة للبلاد.

وقال النائب عن الائتلاف فالح الزيادي، إن هناك تقدماً واضحاً في مباحثات اختيار رئيس الوزراء، ولكن ما زالت المصالح الضيقة والشروط المسبقة على المرشحين أهم العوامل التي تؤخر تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه بالرغم من جميع تلك المعرقلات فإن هناك تسارعاً في وتيرة حسم هذا الملف وتقدماً واضحاً من خلال حصر الترشيح في شخصيات معينة بانتظار التوافق على إحداها.

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