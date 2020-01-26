المنافذ: إحالة خمسة مسافرين باكستانيين للقضاء في مطار النجف

2020/01/26 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إحالة خمسة مسافرين باكستانيين للقضاء بحوزتهم سمات المغادرة مزورة في منفذ مطار النجف.وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بعد تدقيق الجوازات في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن سمة المغادرة مزورة”.وأضافت الهيئة، أنه “تمت إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ […]

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