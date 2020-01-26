بالصور.. مسيرات طلابية حاشدة في الديوانية

2020/01/26 | 12:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج المئات من طلبة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، بمسيرات احتجاجية لمواصلة الإضراب عن الدوام والاستمرار في الاحتجاجات من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة.وتشهد محافظة الديوانية، احتجاجات مستمرة منذ الأول من أكتوبر العام الماضي، مع المحافظات المنتفضة الأخرى للمطالبة بإجراء التغيير في وضع البلد السياسي والاقتصادي.

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