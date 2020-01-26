امير قبيلة زبيد : نرفض ونستنكر جميع مظاهر قمع المتظاهرين السلميين

2020/01/26 | 12:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعرب امير قبيلة زبيد معد جاسم مزهر السمرمد، عن استنكاره ورفضه لجميع مظاهر قمع المتظاهرين السلميين، فيما دعا أبناء قبيلته إلى النزول إلى ساحات التظاهر لمؤازة مطالب المواطنين المشروعة.وقال السمرمد في بيان صادر عن مكتب أمير قبائل إمارة زبيد تلقته “المستقلة”اليوم الاحد ، “نستنكر أعمال العنف التي يتعرض لها ابنائنا واخواننا المتظاهرين […]

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