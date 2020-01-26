طهران: العراق ثاني أكبر المستوردين للسلع الإيرانية

2020/01/26 | 12:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية مهدي مير اشرفي، الاحد، عن تسجيل صادرات السلع غير النفطية 35.5 مليار دولار في 10 شهور خلال فترة 21 مارس/آذار 2019 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2020.

وقال مير اشرفي في مؤتمر صحفي بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للجمارك اليوم الاحد، إن “الصادرات في الفترة المذكورة سجلت 115 مليون طن من السلع، بنمو كمّي 20.76 بالمئة، وانكماش سعري 3.2 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018”.

وأشار الى أن “الصين اكبر مستورد للسلع الايرانية بقيمة 8.3 مليار دولار، تلاها كل من العراق 8 مليارات دولار وتركيا 4.1 مليار دولار والامارات بـ 3.7 مليار دولار وافغانستان 1.9 مليار دولار”.

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