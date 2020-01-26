منتخب الناشئين يواصل نتائجه المميزة في بطولة العرب للملاكمة

2020/01/26 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل منتخب الناشئين بالملاكمة عروضه الجيدة في بطولة العرب الجارية أحداثها في دولة الكويت للمدة (٢٤-٢٨) من كانون الثاني الجاري.

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