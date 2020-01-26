المحكمة الاتحادية تصدر حكما بشأن عضوية القاضي الكبيسي.. وثائق

2020/01/26 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، حكماً بشأن عضوية القاضي محمد رجب بكر الكبيسي.

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