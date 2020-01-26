تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد امام بلد الوليد اليوم

2020/01/26 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل فريق بلد الوليد نظيره ريال مدريد اليوم الأحد، في إطار مواجهات الدوري الإسباني.وتأتي هذه المباراة على ملعب ” نويفو خوسيه زوريلا”، ضمن مواجهات الجولة 21 لليجا.ويدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 43 نقطة وحال الفوز أو التعادل سيتصدر جدول الترتيب، بعد هزيمة برشلونة أمام فالنسيا.وبلد الوليد يحتل المركز الخامس عشر في […]

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