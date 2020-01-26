شرطة ديالى: لم نسجل اية قطوعات لليوم الرابع على التوالي

2020/01/26 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن الموقف الامني في مدينة بعقوبة ووضواحيها، مؤكدة عدم تسجيل اية قطوعات في الطرق والشوارع لليوم الرابع على التوالي.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، ان”الموقف الامني في بعقوبة ومحيطها هادى ومستقر ولم تشهد قطع اي طرق اوجسورمن قبل المتظاهرين لليوم الرابع على التوالي […]

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