محمد توفيق علاوي: على الحكومة احترام المواطن ورأيه وإنهاء العنف

2020/01/26 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق المرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة، محمد توفيق علاوي، على التطورات الأخيرة التي شهدتها ساحات التظاهرات.

وطالب علاوي في تغريدة له على حسابه في تويتر، الحكومة بحماية المتظاهرين ومنع العنف، وإيقاف جميع أساليب القمع بحق أبناء العراق الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة كفئة شبابية ناضجة ومسالمة، مستنكرا بشدة استرخاص دماء العراقيين.

وشدد على ضرورة احترام المواطن ورأيه، واحترام دم الشهداء، مضيفا أن العراق وشعبه أكبر من الجميع.

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