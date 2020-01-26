2020/01/26 | 13:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة المصادمات في تظاهرة الناصرية جنوبي العراق الى 150 جريحا في صفوف المحتجين في المحافظة الجنوبية التي شهدت امس مقتل 3 متظاهرين.وابلغ طبي شفق نيوز، ان مستشفيات الناصرية استقبلت اليوم الاحد 50 جريحاً بطلق ناري، وأكثر من 100 مصاب بحالة اختناق.ووقعت الصدامات بين جموع محتجين وقوات امنية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة اصابات تظاهرة الناصرية الى 150 برصاص حي واختناقات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة اصابات تظاهرة الناصرية الى 150 برصاص حي واختناقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).