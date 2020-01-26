عشرات الاصابات في الناصرية وتفريق تظاهرة طلابية ببغداد بالغاز المسيل للدموع

2020/01/26 | 13:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب اكثر من 30 متظاهرا في مدينة الناصرية بصدام مع قوات امنية في المحافظة الجنوبي التي شهدت مقتل 3 متظاهرين امس، وعدة اصابات باحتجاج صباح اليوم.

جرحى بتجدد المصادمات في تظاهرة الناصرية pic.twitter.com/px4nHbQqHJ

— شفق نيوز (@shafaaq) January 26, 2020

وفي بغداد، فرق قوات مكافحة الشغب تظاهرة للطلبة في ساحة الوثبة باطلاق الغاز المسيل للدموع.

مكافحة الشغب تفرق تظاهرة للطلبة بساحة الوثبة ببغداد pic.twitter.com/RpLGdwB6DE

— شفق نيوز (@shafaaq) January 26, 2020

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