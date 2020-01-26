شرطة ذي قار: عشرات المندسين بين المتظاهرين وإطلاق نار من أسطح المنازل

2020/01/26 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]قال قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي ان عشرات المندسين موجودون بين المتظاهرين.

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