الاعرجي : تحالف فعال يعمل على ترشيح شخصية ضعيفة لا تُمرر في البرلمان للإبقاء على الحكومة الحالية

2020/01/26 | 13:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، عن "تحالف سياسي فعال" لم يسمه، يعمل على ترشيح شخصية ضعيفة لا تُمرر في البرلمان للإبقاء على الحكومة الحالية.

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