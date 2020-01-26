2020/01/26 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيانا لا تكون هجمات تطبيق واتساب الإلكترونية بسبب ثغرات أمنية قومية، أو بسبب أخطاء هندسية في التطبيق، بل بسبب جهلنا بحماية حساباتنا على تطبيق الرسائل الأشهر في العالم.ووفقا لموقع “فوربس”، بإمكاننا حماية أنفسنا من اختراقات الحساب على تطبيق واتساب، باتباع خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة.وعندما يتعلق الأمر باختراق تطبيق واتساب، أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من هاكرز الواتساب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من هاكرز الواتساب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).