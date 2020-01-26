2020/01/26 | 13:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توافد الالاف من طلاب محافظة البصرة، اليوم الاحد، على ساحة الاعتصام الرئيسية وسط المحافظة، تأكيداً لاستمرار الإضراب عن الدوام، ولدعم المعتصمين في الساحة.

وقال مراسل "الغد برس" ان الالاف من الطلبة توافدوا على ساحة الاعتصام الرئيسية، ساحة البحرية وسط مدينة البصرة، لمواصلة الإضراب عن الدوام، وتعزيز الروح المعنوية لدى المعتصمين في الساحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. توافد الطلاب على ساحة الاعتصام الرئيسية في البصرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. توافد الطلاب على ساحة الاعتصام الرئيسية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).