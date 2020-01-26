مجلس الوزراء يخوّل وزارتي المالية والشباب بتحديد آليات تقديم المنح المالية للاتحادات الرياضية

2020/01/26 | 13:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بأن المجلس وجه وزارتي المالية والشباب والرياضة، بتحديد آليات تقديم المنح المالية إلى الاتحادات الرياضية.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "المجلس قرر تخويل وزارتي المالية والشباب والرياضة، بتحديد الآليات الملائمة، لتقديم المنح المالية الحكومية إلى الإتحادات الرياضية مباشرة".

وبين أن "القرار اتخذ استناداً إلى أحكام المادة (١١/ رابعاً) من قانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩".

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