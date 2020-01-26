ناشطون يتداولون فيديو لمسلح يطلق الرصاص على متظاهرين في البصرة

2020/01/26 | 13:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تداول مغردون ، مقطع فيديو يظهر شخصا مسلحا وهو يطلق النار على عدد من المتظاهرين من مسافة قريبة.وفي بداية الفيديو يظهر رجل يرتدي زيا أسود وقبعة، محاطا بعدد من المتظاهرين في شارع الأندلس بمحافظة البصرة جنوبي العراق.يشار الى ان المقطع يتضمن شتائم والفاظ نابية .

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