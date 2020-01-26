مقاطعة في كاليفورنيا تسجل ثالث إصابة بفيروس كورونا

2020/01/26 | 13:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا، اليوم الاحد، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

ذكرت وكالة الصحة في المقاطعة أن الحالة لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.

وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس، بحسب وكالة "رويترز".

هذا ويواصل فيروس "كورونا" الجديد، انتشاره في بقاع مختلفة من العالم، بعدما خرج من مدينة ووهان الصينية، ووصل إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

كما أعلنت الصين يوم أمس السبت حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات.

وأوضحت السلطات الصينية أن إعلان حالة الطوارئ القصوى يهدف إلى الحفاظ على صحة السكان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أنه "من المبكر جدا" اعتبار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين وبدأ ينتشر في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".

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