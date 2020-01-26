تقرير بريطاني : توتنهام لا يزال يتمسك باستعادة الويلزي بيل خلال الميركاتو الشتوي

2020/01/26 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن توتنهام لا يزال يتمسك باستعادة النجم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.وكان توتنهام قد غازل بيل بنشر أهداف قديمة للنجم الويلزي رفقة السبيرز على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.ووفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، يرغب في […]

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