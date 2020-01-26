2020/01/26 | 13:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن قرب تكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة الجديدة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.واوضح المصدر لـ"كلكامش برس"، ان" الكاظمي هو الاقرب حاليا للتكليف برئاسة الوزراء وقد يكلف من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح مساء اليوم او غد الاثنين كحد اقصى ".واشار الى، ان " الطرف الوحيد المعارض لتكليف الكاظمي هو رئيس تحالف الفتح هادي العامري دون ذكر أسباب المعارضة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يقترب من خلافة عبد المهدي برئاسة الحكومة والعامري يعارض) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يقترب من خلافة عبد المهدي برئاسة الحكومة والعامري يعارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).