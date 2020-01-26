كتلة النهج الوطني: نرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين

2020/01/26 | 13:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دانت كتلة النهج الوطني، اليوم الاحد، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، فيما حذرت من عواقبه وتداعياته على استقرار المجتمع والنظام العام.وقال رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، في بيان تلقته "كلكامش برس": "نرفض استخدام العنف المفرط في فضّ وانهاء المظاهرات الرافضة للظلم والفساد، ونذكر جميع القيادات السياسية والعسكرية ان الحلول الامنية والتعامل بعقلية عسكرية مع الاحتجاجات الرافضة للفساد والظلم سينقلب على من يمارسه باقصى التبعات القانونية والاخلاقية والتاريخية".وأكد طعمة على "ضرورة الاسراع بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء يتمتع بالمقبولية الشعبية الواسعة وينسجم بخصائصه ومؤهلاته مع توجيهات المرجعية وتشكيل حكومة كفوءة مهنية تهيئ الظروف المطلوبة لاجراء انتخابات مبكرة بأسرع وقت".واشار الى ان "اهمال مطالب الشارع العراقي بالتغيير والاصلاح السياسي سيشكل خطأ يضاف لسجل المتسلطين على المشهد السياسي ويقود لخسائر فادحة لا ينجو من اثارها المتنفذون والمتحكمون بالواقع السياسي الحالي".

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