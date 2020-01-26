مجلس القضاء الأعلى يرفض تطبيق المرسوم الرئاسي بتعيين ‏القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية

2020/01/26 | 13:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قرر مجلس القضاء الاعلى مفاتحة رئيس الجمهورية لالغاء مرسوم تعيين ‏القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية ‏العليا.عادا قرار تعيينه باطلا.وذكر بيان للمجلس انه : عقد الجلسة الرابعة يوم الخميس الموافق … Readmore

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