2020/01/26 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس إدارة الجمارك الإيرانية مهدي مير اشرفي، تسجيل أكثر من 72 مليار دولار في التجارة الخارجية في الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الجاري الذي بدأ منذ 21 شهر مارس/ اذار.

وقال مير اشرفي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم انه تم تسجيل أكثر من 72 مليار دولار في التجارة الخارجية خلال الاشهر الـ 10 الماضية ، بما في ذلك 35.5 مليار دولار في الصادرات و 36 مليار دولار في الواردات.

وتحدث مير اشرفي عن شركاء إيران التجاريين الرئيسيين قائلا: الصين بأكثر من 8 مليار دولار والعراق 8 مليار دولار وتركيا 4.1 مليار دولار والإمارات 3.7 مليار دولار وأفغانستان 1.9 مليار دولار ، أهداف التصدير الرئيسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تصنف العراق ضمن شركائها التجاريين الرئيسين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تصنف العراق ضمن شركائها التجاريين الرئيسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).