الفايروس القاتل يصل من الصين الى الولايات المتحدة ويصيب ثلاثة

2020/01/26 | 13:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – أكدت السلطات الصحية في كاليفورنيا الأحد وجود إصابة ثالثة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة في مقاطعة أورنج في الولاية كاليفورنيا، لرجل سافر إلى مدينة ووهان الصينية مركز الوباء، وفق ما ذكرت السلطات الصحية.وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في مقاطعة أورنج أن الشخص المصاب هو مسافر قادم من ووهان في […]

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