أمواج طلابية تتدفق الى ساحة التحرير والرصاص الحي ينهمر على تجمعات ساحتي الخلاني والوثبة

2020/01/26 | 13:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان -(أ ف ب) – تدفقت الامواج من المتظاهرين الطلبة نحو ساحة التحرير في بغداد ، فيما استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي الأحد لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.وقتل أربعة متظاهرين في العراق السبت، بينما أعادت السلطات فتح ساحات […]

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